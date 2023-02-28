شكرا لقرائتكم خبر عن شريف ينافس بيرسى تاو على قيادة هجوم الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد شريف، لاعب الأهلي، في منافسة مع زميله بيرسي تاو، من أجل المشاركة أساسيا وقيادة هجوم فريقه في مباراته ضد الداخلية في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشارك بيرسي تاو أساسيا في قيادة هجوم الأهلي خلال مباراته الأخيرة ضد صن داونز، فيما شارك شريف كبديل، وتجري المفاضلة بينهما للمشاركة أساسيا في مباراة الداخلية.

ومن ضمن الخيارات التي يفكر فيها الجهاز الفني أن يشارك الثنائي شريف وتاو في قيادة هجوم الأهلي أمام الداخلية، بحيث يلعب الأول كرأس حربة والثاني كجناح أيمن.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الداخلية، التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

ويخوض الفريق مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة.