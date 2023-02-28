نتائج مباريات اليوم الإثنين فى الدورى المصرى

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 27/2/2023، إقامة مبارياتين في الدوري المصري، ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث استضاف غزل المحلة نظيره أسوان، بينما واجه طلائع الجيش فريق الاتحاد السكندري.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .

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