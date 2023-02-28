شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يهزمن مصر للتأمين ويتأهلن لنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد أن تخطى عقبة فريق مصر للتأمين في الدور ربع النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء مميزا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 95-48.

وشهدت الفترة الأولى تقدم "سيدات سلة الأهلي" بنتيجة 18-15، قبل أن تنتهي الفترة الثانية بنتيجة 52-27، وواصل الأهلي تقدمه وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 57-29، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 95-48.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج، بنتيجة 81-78، ضمن منافسات دوري السوبر.