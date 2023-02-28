شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: رحيل بلحاج كان مؤثرا.. وسعيد بأداء اللاعبين أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أيمن الرمادى، المدير الفنى، على أداء لاعبيه أمام غزل المحلة، فى المواجهة التى شهدت فوز فريقه فى الدورى الممتاز اليوم.

وقال الرمادى، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن خروج أحمد بلحاج من الفريق بمثابة عنصر مؤثر، مشيرا إلى أن الصفقات الجديدة نجحت فى الانسجام سريعا.

وقال الرمادى: إن الأمور تتحسن فى النادى والإدارة تبذل جهدا كبيرا لتوفير كافة المتطلبات، ومستحيل نقل مباريات الفريق للقاهرة؛ لأن ذلك حق جماهير أسوان.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان، بينما أحرز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع