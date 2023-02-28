7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 27/2/2023 ، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها.. شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة، والاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة، وقندوسى يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسيًا في مباراة الداخلية، وأسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.

شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري..