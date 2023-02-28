شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب جامبيا: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدولي بوجانج، المدير الفني للمنتخب الجامبي للشباب، عن سعادته بفوز منتخب بلاده بهدف دون رد على نظيره البنيني في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نجحنا في الوصول إلى الهدف المنشود والحصول علي العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط من ثلاث مباريات" .

وأضاف "عبدولي": هدفنا التوسع على المستوى القاري، وإن نترك انطباعا جيدا عن الكرة في جامبيا، هدفنا الفوز بالبطولة.