شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب جامبيا: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر
وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نجحنا في الوصول إلى الهدف المنشود والحصول علي العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط من ثلاث مباريات" .
وأضاف "عبدولي": هدفنا التوسع على المستوى القاري، وإن نترك انطباعا جيدا عن الكرة في جامبيا، هدفنا الفوز بالبطولة.
تأهل المنتخب الجامبى للدور الثمانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة هدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على المكس بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثالثة، وسجل هدفى جامبيا كجالى درامية فى الدقيقة 62 والان ساين فى الدقيقة 81.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جامبيا للنقطة 6 متصدر المجموعة، واحتل منتخب بنين المركز الثانى برصيد نقطتين، بينما توقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة متساوية مع منتخب تونس الذى يحتل نفس عدد النقاط.