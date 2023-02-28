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مدرب شباب جامبيا: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما

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القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدولي بوجانج، المدير الفني للمنتخب الجامبي للشباب، عن سعادته بفوز منتخب بلاده بهدف دون رد على نظيره البنيني في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

 

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نجحنا في الوصول إلى الهدف المنشود والحصول علي العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط من ثلاث مباريات" .

 

وأضاف "عبدولي": هدفنا التوسع على المستوى القاري، وإن نترك انطباعا جيدا عن الكرة في جامبيا، هدفنا الفوز بالبطولة.

 

تأهل المنتخب الجامبى للدور الثمانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة هدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على  المكس بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثالثة، وسجل هدفى جامبيا كجالى درامية فى الدقيقة 62 والان ساين فى الدقيقة 81. 

 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جامبيا للنقطة 6 متصدر المجموعة، واحتل منتخب بنين المركز الثانى برصيد نقطتين، بينما توقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة متساوية مع منتخب تونس الذى يحتل نفس عدد النقاط.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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