شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل توفير سبل الراحة للبعثة الحمراء وتحفيزهم على أداء نتيجة إيجابية في موقعة بريتوريا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في توفير كل متطلبات الجهاز الفني وفريق الكرة من أجل تحقيق طموحات الجماهير الحمراء في تخطي دور المجموعات الأفريقي والصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي كبدت الفريق الأحمر فقدان نقطتين فى سباق المنافسة على الصعود إلى دور الثمانية للبطولة الأفريقية، وعقدت موقفه فى صراعه لحجز إحدى بطاقتي الصعود لربع النهائي الأفريقي.

ويعكف كولر على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها خط دفاع الأهلي خلال مباراة صن داونز الأخيرة، من خلال عرض فيديوهات خاصة بالحالات التي ارتكب فيها لاعبوه أخطاءً خلال المباراة، من أجل العمل على تصحيحها وعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن موقف الفريق الأحمر بات معقدا في حجز بطاقة الصعود لربع النهائي الأفريقي، حيث يحتل نقطة وحيدة بعد لعب مباراتين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الأفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط، ولم يخسر في أي مباراة ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الأفريقي.