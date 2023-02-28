أهداف مباريات يوم الإثنين في الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم الإثنين 27/2/2023، إقامة مباراتين في الدوري المصري ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث خسر غزل المحلة من نظيره أسوان 2-1، بينما فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بأربع أهداف في مقابل 3 أهداف.

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان، بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .

الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو