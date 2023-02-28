شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات يوم الإثنين في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد يوم الإثنين 27/2/2023، إقامة مباراتين في الدوري المصري ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث خسر غزل المحلة من نظيره أسوان 2-1، بينما فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بأربع أهداف في مقابل 3 أهداف.
أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو
فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وأحرز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان، بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .
الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو
حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.
أحرز أهداف الاتحاد كل من: مابولولو هاتريك في الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 والهدف الرابع خالد الغندور في الدقيقة 75، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 28 ومحمود وادي في الدقيقة 64 وإسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.
وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى .. عمرو شعبان.
خط الدفاع .. محمود علاء ، معاذ الحناوي ، مصطفى العش ،محمد جابر .
خط الوسط .. محمد " بازوكا " ، حميد ماو ، أحمد النادري ، أحمد الشيخ .
الهجوم .. جابريل أوروك ، حازم مرسي
بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالى
حراسة المرمى .. عمرو حسام
خط الدفاع .. مصطفى ميدو ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوة ، علي فتحي .
خط الوسط .. رافاييل إياجوا ، بلال السيد ، عماد فتحي .
الهجوم .. أحمد خالد ، محمد حمدي زكي "جدو" ، حسام عرفات .