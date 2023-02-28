شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب بنين: قدمنا مباراة جيدة ولم نكن موفقين أمام جامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ديجوين مارثياس، المدير الفني لمنتخب بنين للشباب، على خسارة منتخب بلاده أمام جامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وقال "مارثياس"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة للأسف لم نكن موفقين الليلة، منتخب جامبيا فاجأنا بتغيير استراتيجية اللعب واعتمد على الكرات الطويلة".

وأضاف "مارثياس": "حاولنا إيجاد حلول لمشكلة إهدار الفرص، وسنتدارك ذلك في المباريات القادمة، قد نلجأ إلى تغيير طريقة اللعب في المستقبل لتصحيح الأخطاء".

وتابع: "كان لدينا نقاط ضعف، ولم نلعب بالقوة المطلوبة، سنواجه السنغال في المباراة القادمة، وسنعمل على الفوز من أجل الاستمرار في البطولة".