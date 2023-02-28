جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

القاهرة - سامية سيد - نجح مابوبولو، لاعب الاتحاد السكندري، في تصدر جدول هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، بعد تسجيله هاتريك في مباراة اليوم بين فريقه وطلائع الجيش ليقود زعيم الثغر للفوز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما استمر في المركز الثاني كل من: أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، برصيد 8 أهداف.

هدافي الدوري

وشهد اليوم الإثنين 27/2/2023، إقامة مبارياتين في الدوري المصري، ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث استضاف غزل المحلة نظيره أسوان، بينما واجه طلائع الجيش فريق الاتحاد السكندري.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان، بينما أحرز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .

الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو