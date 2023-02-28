«ميسي» يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل «ذا بيست»

الشارقة - اميمة ياسر - توج الأرجنتيني لونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في حفل «ذا بيست».

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز "الأفضل" في استفتاء الفيفا لعام 2022، الذي شهد العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم 2022 بقطر وكأس أمم أوروبا (يورو 2022) لكرة القدم النسائية بإنجلترا.

وكالعادة، تستحوذ جائزة أفضل لاعب على معظم الاهتمام في هذا الحفل، حيث راود الحلم ثلاثة من أفضل نجوم اللعبة خلال عام 2022 لنيل هذه الجائزة التي سيتم الكشف عن الفائز بها في ختام توزيع الجوائز.

وللمرة الخامسة عشر في غضون 16 عاما، خاض نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذه التجربة ببلوغه القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، حيث تنافس على الجائزة الأبرز مع الفرنسيين كريم بنزيما وكيليان مبابي اللذين لم يسبق لهما الظهور في القائمة النهائية.

وعلى مدار الـ15 نسخة السابقة من هذه الجائزة، توج ميسي بها ست مرات (رقم قياسي)، وفاز بالجائزة للمرة السابعة وعزز الرقم القياسي.