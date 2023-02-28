شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مخلوف: نجحنا فى تنظيم البطولة الأندية العربية للطائرة والسماح بحضور الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للأندية المقامة حاليا بالقاهرة، عن سعادته الكبيرة لنجاح البطولة، والتى شهدت منافسة قوية من جانب الفرق المشاركة منذ انطلاقها وحتى دور ربع النهائي.

وكشف عمرو مخلوف، أن الجهات الأمنية سمحت بحضور الجماهير اعتبارا من الدور ربع النهائي، مما سيزيد من حماس اللاعبين.

ووجه مخلوف الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للرياضة بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص.

كما وجه مخلوف الشكر لباقي لمجلس الإدارة برئاسة ياسر قمر، وكذلك حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة على المجهود الكبير الذي بذله الجميع للوصول لهذا النجاح الكبير بشهادة جميع الوفود، وعلى رأسهم عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

وكشف عمرو مخلوف أن مجلس إدارة الاتحاد في انعقاد مستمر لبحث كيفية تطوير اللعبة والوصول بالمنتخبات الوطنية في كافة المراحل لأفضل مستوى فني وبدني حتى تعود الكرة الطائرة من جديد للمنافسة على الساحة الدولية.

وقال عمرو مخلوف: "إن الجهات الأمنية سمحت بحضور الجماهير اعتبارا من الدور ربع النهائي الذى انطلق اليوم، مما سيزيد من حماس اللاعبين".

كما وجه مخلوف الشكر لباقي لمجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر، وكذلك حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة على المجهود الكبير الذي بذله الجميع للوصول لهذا النجاح الكبير بشهادة جميع الوفود، وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

وقال عمرو مخلوف: "إن مجلس إدارة الاتحاد في انعقاد مستمر لبحث كيفية تطوير اللعبة والوصول بالمنتخبات الوطنية في كافة المراحل لأفضل مستوى فني وبدني حتى تعود الكرة الطائرة من جديد للمنافسة على الساحة الدولية".

على جانب آخر انتهت منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة 12 فريقا.