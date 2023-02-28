جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في دخول المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 36، بعد الفوز علي طلائع الجيش بأربع أهداف مقابل 3 أهداف، فيما احتل أسوان المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة، في مباريات اليوم ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وما زال النادي الاهلي يتربع جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ38 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.



جدول ترتيب الدوري المصري

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .