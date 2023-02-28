- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في دخول المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 36، بعد الفوز علي طلائع الجيش بأربع أهداف مقابل 3 أهداف، فيما احتل أسوان المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة، في مباريات اليوم ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وما زال النادي الاهلي يتربع جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ38 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.
جدول ترتيب الدوري المصري
أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو
فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .
الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو
حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري.
أحرز أهداف الاتحاد كل من: مابولولو هاتريك في الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 والهدف الرابع خالد الغندور في الدقيقة 75، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 28 ومحمود وادي في الدقيقة 64 وإسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.