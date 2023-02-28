شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/2/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 27/2/2023 ، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة، وقندوسى يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسيًا في مباراة الداخلية، وشاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة، وأسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.
الاتحاد السكندرى يهزم طلائع الجيش 3/4 فى مواجهة مثيرة.. فيديو
حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري..
دخل أحمد قندوسي لاعب الأهلي حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل المشاركة أساسيًا في مباراته ضد الداخلية غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.