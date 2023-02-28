شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف "كريستو" لاعب الأهلى مع منتخب تونس بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي ومنتخب تونس، هدفا في مرمى منتخب زامبيا في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقامة حاليا في مصر.

وحصل كريستو على لقب رجل مباراة تونس وزامبيا بعد تألقه وقيادة منتخب نسور قرطاج في الصعود إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وحرص كريستو على الاحتفال بهدفه مع تونس على طريقة نسر الأهلي، بعدما بات لاعبا في صفوف الأهلي منذ يناير الماضي.

وتأهل المنتخب التونسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للشباب، بالفوز على زامبيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا للشباب.

ونجح كريستو في تسجيل هدف منتخب بلاده الثاني الحاسم خلال المباراة، لتمنحه اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب.

سجل المنتخب التونسي الهدف الأول في المباراة عن طريق جبريل عثمان، ثم تعادل كينجستون للمنتخب الزامبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وبعد التعادل بدقيقة جاء هدف الفوز لتونس عن طريق كريستو لاعب النادي الأهلي الجديد، في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وهو الهدف الأول له خلال البطولة.

وبذلك يتأهل منتخب تونس للشباب الى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة كوصيف للمجموعة الثالثة.















































































































