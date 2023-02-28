شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل لمواجهة السيب فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 / 0 فى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى غدا الثلاثاء مع السيب العمانى فى نصف النهائى، بعدما فاز الأخير على الأهلى القطرى بنتيجة 3/2 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، ويختتم لقاءات الدور بمواجهة الأهلى المصرى مع السويحلى الليبى، حيث يقام دور نصف النهائى غدا الثلاثاء، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كلا: مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، تتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.