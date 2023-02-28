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الأهلى يتأهل لمواجهة السيب فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 / 0 فى دور الثمانية. 

 

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى غدا الثلاثاء مع السيب العمانى فى نصف النهائى، بعدما فاز الأخير على الأهلى القطرى بنتيجة 3/2 فى دور الثمانية.

 

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، ويختتم لقاءات الدور بمواجهة الأهلى المصرى مع السويحلى الليبى، حيث يقام دور نصف النهائى غدا الثلاثاء، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كلا: مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، تتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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