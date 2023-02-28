شكرا لقرائتكم خبر عن النصر البحرينى والسيب العمانى إلى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الكرة الطائرة بنادى السيب العمانى إلى دور نصف نهائى البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر بالفوز على الأهلى القطرى بنتيجة 3/2 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضًا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما يقام حاليًا لقاء الوكرة القطرى مع كاظمة الكويتى ويختتم لقاءات الدور بمواجهة الأهلى المصرى مع السويحلى الليبى، حيث يقام دور نصف النهائى غدًا الثلاثاء وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.