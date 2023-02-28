شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة العشرين من الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة محمد فاروق، حكام مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز والتي تنطلق غداً الثلاثاء.

وأسندت اللجنة لمباراة إنبي والمصري البورسعيدي حمادة القلاوي حكما، ويعاونه كل من: شريف عبد الله وعماد فرج، أحمد ناصر عباس حكما رابعا، بينما يتواجد على تقنية الفيديو محمد علاء هاشم ويعاونه هاني العراقي.

وفي مباراة سيراميكا والبنك الأهلي، تم تعيين وليد عبد الرازق حكما للمباراة، ويعاونه كل من: هشام الدسوقي ومحمود مصطفى، وإبراهيم محمد حكما رابعا، بينما يتواجد على تقنية الفيديو محمد سلامة ويعاونه محمود عبد السميع.