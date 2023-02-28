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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/2/2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 27/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها قندوسى يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسيًا في مباراة الداخلية، وشاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة، وأسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى، بيراميدز يواجه أسكو كارا فى توجو 8 مارس المقبل فى الكونفدرالية، ومطالبة حمزة الجمل بتغيير لائحة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى إنهاء الأهلى إجراءات السفر لجنوب أفريقيا.

دخل أحمد قندوسي لاعب الأهلي حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل المشاركة أساسيًا في مباراته ضد الداخلية غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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