شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/2/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 27/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها قندوسى يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسيًا في مباراة الداخلية، وشاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة، وأسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى، بيراميدز يواجه أسكو كارا فى توجو 8 مارس المقبل فى الكونفدرالية، ومطالبة حمزة الجمل بتغيير لائحة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى إنهاء الأهلى إجراءات السفر لجنوب أفريقيا.