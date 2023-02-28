شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 27 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد دينا عمرو، قائد الفريق الأول لكرة السلة، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العوضي أن دينا وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم القادم، مؤكدًا أن اللاعبة لم يكن لها أي طلبات، وأشاد بتميزها الكبير خلال الفترة الماضية مع «سيدات السلة».
أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، أنه تم الاتفاق على ضم الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادى، خلال مشاركته فى بطولة أفريقيا «BAL».
وجاء النادي الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق كاب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.