شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 27 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد دينا عمرو، قائد الفريق الأول لكرة السلة، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن دينا وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم القادم، مؤكدًا أن اللاعبة لم يكن لها أي طلبات، وأشاد بتميزها الكبير خلال الفترة الماضية مع «سيدات السلة».