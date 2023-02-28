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الرجل الضخم.. سر عضلات بيج رامى

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القاهرة - سامية سيد -  عضلات ضخمة يتميز بها ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" بطل كمال الأجسام، ومستر أولمبيا مرتين متتاليتين، كأول مصري يتوج باللقب للعام الثانى على التوالي.

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ولكن ما سر هذه العضلات، وكيف بناها بيج رامى؟! .. كان بيج رامى كشف فى حوار سابق له أن عضلاته لا يتم تكوينها في يوم وليلة، بل يحتاج بناؤها وتكوينها إلى مزيد من الوقت.

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وأشار رامى إلى أن العضلات يتم بناؤها بعد أن يتم تكسيرها أولا، قائلا: "بنروح الجيم نكسر العضلات ونهدها بتدريب محدد، ثم نبنيها ونكونها بالتغذية والتدريب مرة أخرى بالشكل الذى نريده، وتكون العضلات ضخمة وفقا لنوعية التغذية والتدريب والتكوين البيولوجى أيضا، وفى النهاية كل شىء توفيق من الله".

 

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ورغم خسارة بيج رامى لقب مستر أولمبيا هذا العام، بعدما خطف الإيراني هادى شوبان اللقب منه، إلا أنه سيظل أسطورة اللعبة، وينتظره الكثير من الألقاب القادمة، وسيظل أول عربى وأفريقى ومصرى يتوج باللقب مرتين على التوالى.

بيج رامى له مسيرة كبيرة من الإنجازات التي شهدت التتويج بأكثر من بطولة عالمية، أبرزها مستر أولمبيا خلال النسختين السابقتين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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