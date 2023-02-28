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ميسي ينال جائزة الأفضل في العالم المقدمة من الفيفا لعام 2022

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المنامة - ياسر ابراهيم - ينال جائزة الأفضل في العالم المقدمة من الفيفا لعام 2022

الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 - 01:40 صباحاً

[ ميسي ]

 
توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
 
وأعلن عن فوز ميسي بالجائزة للمرة الثانية بعد 2019 خلال الحفل الضخم الذي أقامه الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس.
 
وجاء فوز ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن التوقعات خاصة وأنّه قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022.
 
وحلّ ميسي المتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر 2022 بالمركز الأول أمام زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي تألق أيضاً باحتلاله صدارة هدافي المونديال.
 
ونافس ميسي الفرنسي الآخر كريم بنزيمة المتوّج مع الإسباني بلقب والذي تأثرت حظوظه بسبب عدم مشاركته مع فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر.
 
وقرّر الفيفا الاعتماد على تصويت ضمّ كل من الصحفيين ومدربي المنتخبات والجماهير إضافة إلى قادة المنتخبات.
 
واختار الفيفا أن يكون التقييم بدءاً من 8 آب/أغسطس 2021، حتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.
 
وتوّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الإسباني الحالي بجائزة أفضل لاعب في العالم في آخر سنتين.

(بي إن سبورت)

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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