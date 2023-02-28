الامارات | فوز «نادر» بلقب بطولة الدارتس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على البطولة التصنيفية الثانية للدارتس التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين بفندق ميدان في دبي، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، في فئات الرجال للمواطنين والمقيمين والسيدات.

وحقق حسين نادر المركز الأول في فئة المواطنين، وجاء أحمد البلوشي في المركز الثاني، وعلى مستوى المقيمين أحرز الفلبيني جوفري آدومدومان المركز الأول، فيما جاء نيتين كومار المصنف الأول في الهند، ثانياً، وعلى مستوى السيدات أحرزت الأميركية إيرين بارنس المركز الأول، فيما جاءت الأردنية نور شاويش، في المركز الثاني.

وطبقاً لنظام البطولة أقيمت مسابقة السيدات من خمسة أشواط في الدور التمهيدي، وسبعة أشواط في النهائيات، بينما جرى فردي الرجال للمواطنين والمقيمين عبر سبعة أشواط في الدور التمهيدي، وتسعة أشوط في نصف النهائي، و11 شوطاً في النهائي.

وعقب انتهاء المنافسات، أقام الاتحاد حفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى، بحضور رئيس اتحاد الدارتس، خليفة المطيوعي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهات الراعية للاتحاد.

وأعرب المطيوعي عن سعادته بالنجاحات التي حققتها البطولة التصنيفية الثانية على المستوى الفني والتنظيمي، مؤكداً أن البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين المشاركين، ما يحفزنا على مواصلة المسيرة نحو تشكيل أول منتخب إماراتي للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحات صحافية: «إن البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل، بينما ستنظم البطولة الرابعة في نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى البطولة المفتوحة التي ستقام خلال أكتوبر، وتختتم بطولات العام ببطولة الماستر يومي 25 و26 نوفمبر المقبل».

وتابع: «كنا نتوقع أن يزيد عدد المشاركين بعد البطولة التصنيفية الأولى التي كانت بمثابة إعلان عن أجندتنا، ورغم ذلك، فإن مجموعة اللاعبين المشاركين في البطولة التصنيفية الثانية لها خبرة كبيرة، وأصحاب تصنيفات عالية، وهو ما يهمنا، حتى يستفيد جميع المشاركين ويتطور المستوى، وهدفنا الكشف عن قاعدة كبيرة من الممارسين، وتأسيس نواة لمنتخب يمثل الإمارات في البطولات العربية، ومثل هذه البطولات تتابع تصنيف اللاعبين المواطنين، ولدينا استراتيجية بالاتحاد، خلال هذه المرحلة، وهناك أهداف كثيرة أخرى نعمل عليها».