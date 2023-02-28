الامارات | مواجهتان في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد اليوم الثامن من كأس دبي الذهبية 2023 للبولو، مباراتين لتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، قبل أن يسدل الستار عن البطولة الأبرز بالمنطقة عصر السبت المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويلتقي في المباراة الأولى فريقا غنتوت و«كلينوفا نوا كابيتال» في الثانية والربع بعد الظهر، وفي المواجهة الثانية سيتقابل فريق «ذئاب دبي كافو»، بقيادة حبتور الحبتور، مع فريق «مهرة ومجموعة إياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور، وذلك عند الرابعة والربع عصراً.