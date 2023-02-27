شكرا لقرائتكم خبر الاتحاديون يدعمون ناديهم بـ9 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيقرر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نونو سانتو خلال اليومين المقبلين موعد عودة لاعب وسط الفريق الأول الكروي عبدالرحمن العبود للمشاركة في لقاءات الفريق الرسمية.

واستبعد نونو سانتو اللاعب عن اللقاءات السابقة لأسباب انضباطية وليست فنية رغم احتياجه للاعب خاصة وأنه يشغل خانة الجناح والتي تشكل حالة احتياج فنية هامة للفريق كما أنه يقدم مستويات جيدة مع الفريق بحسب آراء المحللين الرياضيين وشريحة كبيرة من الجماهير التي أبدت رأيها خلال اللقاءات السابقة التي شارك فيها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أسهمت جماهير الاتحاد بشكل مؤثر وفعال بدعم خزينة النادي بمبلغ تسعة ملايين ريال من خلال كسر حاجز الحضور حتى الآن لأكثر من 300 ألف مشجع خلال لقاءات الفريق على أرضه في الموسم الرياضي الحالي.

وهو الدعم المقدم من وزارة الرياضة للأندية، حيث إن حضور الجماهير الاتحادية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وطاقته الاستيعابية أكثر من 15 ألف متفرج وتكون نسبة حضور تصل إلى 80%. حيث حصل النادي على مليون ريال لكل لقاء حقق هذا الاشتراط.

وبالأرقام موسم تلو موسم لا يجد جمهور الاتحاد منافسا له في الحضور والتشجيع ودعم الفريق ماليا ومعنويا حيث يفصل عن باقي جماهير الأندية المنافسة بفارق كبير مما يجعله في صدارة الترتيب للأكثر حضورا وما ينتج عنه في الأكثر دعما من الناحية المالية.