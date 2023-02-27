رونالدو يبدأ رحلة الأرقام القياسية في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر في تحقيق الأرقام القياسية في دوري روشن، حيث أصبح أول لاعب يسجل (2) هاتريك خلال أول خمس مباريات يشارك بها مع فريقه.

وكان كريستيانو قد لعب أولى مبارياته مع النصر أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ14 وافتتح التسجيل في المباراة الثانية له أمام الفتح عندما سجل هدف التعادل.

وفي المباراة الثالثة له أمام الوحدة حقق أول سوبر هاتريك له بتسجيله للأهداف الأربعة التي فاز بها النصر على مضيفه، وغاب رونالدو عن التسجيل في المباراة الرابعة أمام التعاون ليعود ويضرب من جديد ويسجل الهاتريك الثاني له وذلك في مرمى فريق ضمك في المباراة التي كسبها النصر بثلاثية نظيفة.

ويعتبر رونالدو أول لاعب يسجل هاتريك في الشوط الأول في تاريخ دوري المحترفين الذي انطلق في 2009.

وبوصول رونالدو للهدف رقم (8) يكون أول لاعب يسجل هذا الرقم خلال خمس مباريات فقط ليدخل بذلك دائرة المنافسة على لقب الهداف والذي يتصدره زميله في الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 13 هدفا والذي سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة. وقفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوق 6 لاعبين دفعة واحدة في قائمة هدافي دوري السعودي، ليحتل المركز الرابع بعد الهاتريك في مرمى ضمك.