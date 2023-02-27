شكرا لقرائتكم خبر الكاراتيه السعودي يظفر بـ9 ميداليات بالدوري العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «يوثليج» المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وذلك في منافسات القتال لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، حيث حقق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون سعد السيف في وزن -57 كجم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كجم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كجم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كجم.

وفي فئة الشباب حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كجم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كجم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كجم.

وفي درجة الأولمبي حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كجم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كجم.