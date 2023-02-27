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الكاراتيه السعودي يظفر بـ9 ميداليات بالدوري العالمي

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «يوثليج» المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وذلك في منافسات القتال لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، حيث حقق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون سعد السيف في وزن -57 كجم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كجم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كجم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كجم.

وفي فئة الشباب حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كجم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كجم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كجم.

وفي درجة الأولمبي حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كجم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كجم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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