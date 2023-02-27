الكاراتيه السعودي يظفر بـ9 ميداليات بالدوري العالمي

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وفي فئة الشباب حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كجم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كجم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كجم.
وفي درجة الأولمبي حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كجم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كجم.
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