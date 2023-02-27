الهلال يغضب الشارع القطري.. والآسيوي يسقط بطاقات لاعبيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح تأهل فريق الهلال الكروي الأول إلى نهائي كأس دوري الأبطال الآسيوي، ومقابلته لفريق أرواوا رد دايموندز الياباني في نهائي الكأس الذي سيقام لقاء الذهاب بالرياض 29 أبريل والإياب في السادس من مايو على ملعب أوروا في سايتاما اليابانية، فرصة اللعب في بطولة أندية العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن سجل رقما قياسيا للأندية السعودية بحصوله على الميدالية الفضية الأولى للأندية السعودية بعد أن نجح في الوقوف على النهائي القاري للمرة الثامنة في وقت سابق حقق نصف بطولاتها في نسخ (1991، 2000، 2019، 2021) في حال كسب الهلال النهائي بعد أن وضع قدمه في النهائي الجديد بعد أن أقصى الدحيل القطري بسلطنة كروية بعد تسجيله لسباعية نظيفة مساء الأحد كثاني أعلى تسجيل وأكبر انتصار كروي في نظام البطولة الآسيوية الحديث بعد أن سحق بني ياس الإماراتي في نسخة 2013 بـ (7/1).

الهلال يمنح العالمية للياباني

كما منح فوز الهلال الفريق الياباني التأهل لكأس العالم للأندية حتى لو خسر في النهاية لإقامة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في السعودية، حيث أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، عبر حسابه على موقع تويتر، أن النادي السعودي الذي سيشارك في مونديال الأندية سيكون الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

فيما لو لم يفز أي ناد سعودي بلقب بطولة القارة، حينها سيشارك النادي الفائز بلقب دوري «روشن» السعودي لموسم 2023/2022، وذلك وفقا للمادة (4.2) من لائحة بطولة كأس العالم للأندية.

وفي حال تحقق لقب البطولة القارية للهلال فإنه سيضيف المدير الفني رامون دياز اللقب الآسيوي إلى لقب كأس كوبا ليبرتادوريس الذي حققه مع ريفر بليت في 1996.

تعزيز فني ومعنوي

ومنحت أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعم الفني والمعنوي لطرفي النهائي بما فيه الهلال بعد أن نصت لوائحه على إسقاط البطاقات الملونة التي نالها اللاعبون في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا بعد أن تحصل 4 لاعبين على البطاقات الصفراء، حيث نال سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي ومحمد كنو وعلي البليهي في لقاء فولاذ الإيراني وعبدالله المعيوف في لقاء الدحيل، وستمنح لائحة الاتحاد الآسيوي الأمان الفني للفريق بمشاركة هؤلاء اللاعبين في مواجهتي النهائي أمام أرواوا رد دايموندز الياباني وستحافظ على توزان الفريق وتماسك خطوطه واللعب دون ضغوط فنية.

حديث الصحافة العالمية

ونال الانتصار العريض للهلال على الدحيل والتأهل لنهائي كأس الأندية الآسيوية حديث وسائل الإعلام الأجنبية التي دأبت على متابعة الممثل السعودي في كل محافل كروية يخوض فيها، حيث وصفت صحيفة «Marca» الإسبانية فوز الهلال الأخير بالفضيحة الكارثية للدحيل وقالت «إن الفوز الهلالي بسباعية جاء سهلا بفضل الفارق الفني بين الفريقين. فيما قالت صحيفة «clarin» رامون دياز لم يترك مواطنه كريسبو في نصف النهائي وكانت المباراة بمثابة جرح غائر للدحيل». وأشار موقع «uol « البرازيلي بأن جلاد فلامنجو في كأس العالم للأندية سحق الدحيل بـ (7/صفر) في دوري أبطال آسيا. في المقابل سجلت الصحف القطرية عناوين غاضبة على خسارة الدحيل حيث عنونت الوطن بقولها»الدحيل يودع بـ»فضحية تاريخية» وقالت في معرض وصفها للقاء بقولها»غابت المحاولات عن صفوف الدحيل الذي استسلم مبكرا وترك الهلال يصنع الفرص ويسجل».

وعنونت صحيفة العرب بقولها «كلنا نقول..الدحيل وينه؟»وقالت «هذه أقسى وأكبر خسارة في تاريخ الدحيل على المستويين المحلي والقاري، وأسوأ مباراة في تاريخ الفريق وهي أكبر خسارة في تاريخ الأندية القطرية».

وأبرزت صحيفة الشرق عنوانا قالت فيه «ضربة قاصمة» وأشارت بعنوان داخلي قالت فيه «خيبة وانكسار» وعرضت وصفا تحليلا لخسارة الدحيل الثقيلة وقالت «ظهر الدحيل بمستوى سيئ للغاية خلال المباراة وخاصة في شوطها الأول حيث ارتكب الفريق أخطاء دفاعية بدائية وبدت خطوطه الثلاثة متباعدة الشيء الذي أسهم في انقياده لهذه الخسارة الثقيلة، إضافة إلى عجز هجومه في الوصول إلى مرمى عبدالله المعيوف».