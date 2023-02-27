بعد حبس مرتضي منصور .. اجتماع طارئ وتوجيه عاجل وخطاب رسمي

الشارقة - اميمة ياسر - تلقت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، خطابا بزوال صفة عضوية رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، بعدما أيدت محكمة النقض، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقالت مديرية الشباب والرياضة، أنه بناء على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة من خلال اللائحة الاسترشادية، فيتعين على مجلس الإدارة إعمال شئونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتيسير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية.

الإجراءات القانونية

وأمس أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، بشأن تأييد حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرًا في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

«في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن في النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات .

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

وكانت محكمة النقض، قضت السبت، برفض الطعون المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك، شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن«.