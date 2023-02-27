شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة أرجنتينية متوقعة على جوائز ذا بيست.. تسريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام مساء الليلة حفلة ذا بيست الخاصة بالاتحاد الدولي عن أفضل لاعب فى العالم، ومدرب، وحارس مرمي، وتشير كافة الترشيحات أن ليونيل ميسي سيحصد الجائزة الرئيسية فى حفل اليوم، وهى جائزة أفضل لاعب فى العالم عن هذا العام بفضل مونديال قطر.

حيث هناك تسريبات صادرة من الاتحاد الدولي "فيفا" تؤكد حسم ميسي الجائزة بشكل رسمي، بجانب غياب لاعبي ريال مدريد عن الحفل، مما يؤكد أن فينسيوس وبنزيما وأنشيلوتي، المرشحين الأكبر للتنافس على جائزة أحسن لاعب وأحسن مدرب، لن يحصدوا الجائزة عن هذا العام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحارس الأرجنتيني أيمليانو مارتينيز، حارس مرمي أستون فيلا، أفضل حارس فى العالم على حساب تيبو كورتوا.

فى حين سيحصل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، عن جائزة أفضل مدرب فى العالم عن هذا العام، على حساب المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، والذي حصد لقبي دوري الأبطال والليجا.



كأس العالم حسم كل شئ

وتري الغالبية العظمي من الآراء أن الجائزة ستحسم للاعبي المنتخب الأرجنتيني بسبب تحقيقهم مونديال قطر فقط، الشئ الذي يتم إعتباره بأنه شيئا غير عادلا.

لا سيما أن العديد من لاعبي ريال مدريد يستحقون الفرصة فى الفوز بجوائز ذا بيست، ولكن عدم حضورهم جميعا، يوضح أن الجميع من الأسماء المرشحة، خارج إطار المنافسة هذا الموسم.