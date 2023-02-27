شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الطلائع بهاتريك مابولولو فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز هدفي الاتحاد مابولولو في الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 من تسديدة بعيدة ، وبينما أحرز هدف طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

بدأت المباراة حماسية من الفريقين وكان فريق الاتحاد هو الأخطر نتيجة سرعات أحمد عادل ميسي ومابولولو، في المقابل اعتمد فريق طلائع الجيش علي الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 13 يمر ميسي من دفاع الطلائع ويسدد كرة قوية ترتد من الدفاع إلى مابولولو الذي يسددها من لمسة واحدة معلنا تقدم الاتحاد السكندري.

عقب الهدف نشط لاعبو الطلائع املا في تحقيق هدف التعادل ، وكانت اخطر الكرات من كريم طارق الذي سدد كرة في العارضة، ولكن تسديدته الثانية تدخل المرمي في الدقيقة 28 عقب اصطدامها في احد مدافعي الاتحاد معلنا تعادل الفريقين.

وفي الدقيقة 32 يحصل مابولولو علي ركلة جزاء نتيجة عرقلة من كماتشو مدافع الطلائع، يتصدي لها المهاجم الانجولي مابولولو محرزا الهدف الثاني لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول .

وقبل نهاية الشوط الاول بلحظات يسدد مابولولو كرة قوية علي يمين احمد مسعود معلنا احراز الهدف الثالث له ولفريقه في ليلة تألق المهاجم الانجولي.

بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كل من أحمد مسعود في حراسة المرمى ، والدفاع أحمد زولا و أحمد أيمن منصور و محمد فتح الله و أحمد متعب..والوسط يضم فريد شوقي و محمد شحاتة و مصطفى الخواجة، بينما الهجوم يضم أحمد سمير و محمود وادي و كريم طارق

فيما اختار زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل يضم كلا من المهدي سليمان فى حراسة المرمى ، وفى الدفاع كلا من كيفين كزيتو و عبد الله نصيب و محمد صالح و صبري رحيل، والوسط يضم خالد الغندور و ساليفو مورو و إسلام عبد النعيم ، بينما الهجوم أحمد عادل مابولولو و إبراهيم حسن.