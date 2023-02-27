شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم إنبى برباعية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2006 بقيادة سيد حنفى على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: زياد محمد هدفين، عبدالرحمن كمال "مرجن" وعلي نوفل بواقع هدف لكل لاعب.

وقدم لاعبو الزمالك بقيادة سيد حنفى المدير الفنى ، مباراة قوية وظهروا بشكل مميز طوال أحداث اللقاء، واستطاعوا تحويل الخسارة من هدفين إلى الفوز برباعية، مع وجود فرص عديدة محققة ضائعة أخرى.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2006: سيد حنفى مديرا فنيا ، ومعه ناجي فضل وإسماعيل نوح آدم مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز " بوكس " مدرب حراس مرمى، خالد عمران إداريا ومحمود سعيد أخصائى تأهيل وإصابات.