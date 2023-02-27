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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني مجموعة من الجلسات المنفردة، على هامش المران، واجتمع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بحضور معاونيه، من أجل الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري.
وفي نفس الوقت عقد المدير الفني جلسات مع عمر جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق، من أجل منحهما مجموعة من التعليمات والمهام الفنية لتنفيذها في التدريب.
وشارك فتوح فى التدريبات الجماعية ، كما شارك فى جميع فقرات المران البدنية والفنية والتقسيمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد فى العضلة الخلفية.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت منافسة بين اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وظهر الرباعي محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بصورة جيدة.