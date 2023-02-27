شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد دينا عمرو قائد فريق سيدات السلة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد دينا عمرو، قائد الفريق الأول لكرة السلة، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن دينا وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم القادم، مؤكدًا أن اللاعبة لم يكن لها أي طلبات، وأشاد بتميزها الكبير خلال الفترة الماضية مع «سيدات السلة».

وأشار إلى أن دينا عمرو من اللاعبات صاحبات الخبرات في كرة السلة، ودورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة محليًّا وإفريقيًّا، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد دينا يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.