شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أخطاء بيراميدز أمام إسكو كارا التوجولي قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعالج البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إسكو كارا التوجولي، خاصة فى شوط اللقاء الثانى والذى تراجع فيه المستوي بشكل ملحوظ وادى لتمثيل خطورة من قبل الفريق الضيف الذى كاد يسجل هدف التعادل فى أكثر من فرصة.

وفاز فريق بيراميدز على أسكو كارا التوجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي.. الجيش الملكي المغربي 7 نقاط، بيراميدز 5 نقاط، فيوتشر نقطتين، اسكو كارا نقطة واحدة.

ويرغب باتشيكو في معالجة أخطاء بيراميدز قبل لقاء الزمالك في الدورى والمقرر له يوم الجمعة المقبل علي استاد الدفاع الجوي، حيث يأمل باتشيكو فى مواصلة سلسلة الا هزيمة، ويحقق انتصارًا جديدًا علي أبناء ميت عقبة، لمواصلة المنافسة علي لقب الدورى وابعاد الزمالك أكثر عن المنافسة.

وكان بيراميدز تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة 8 مارس المقبل باستاد دي كودجي، فى العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، فى الرابعة مساءً بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق.

ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.