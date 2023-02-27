شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى رجل مباراة غزل المحلة وأسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد حمدى زكى "جدو" مهاجم فريق أسوان جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة عقب المساهمة فى الفوز وأحراز هدف التقدم.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز الأهداف محمد حمدى ذكى " جدو " في الدقيقة 25 و حسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .