شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تشارك فى البطولة الأفريقية التاسعة للأطباق المروحية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى، رئيس الاتحاد الأفريقي والمصرى للرماية ، أن أروقة الاتحاد المصرى عبارة عن خلية نحل لا تهدأ نظرا لثقة الاتحاد الدولى والأفريقى والعربى فى قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية العالمية والأفريقية والعربية من خلال دعم الدولة المصرية من خلال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأشار إلى أن مسؤلى الاتحاد المصري يكثفون حالياً استعدادهم لاستضافة ثلاث مسابقات مجمعة هى (كأس رئيس الاتحاد - والجائزة الكبرى - و بطولة أفريقيا التاسعة) وذلك خلال الفترة من 2 مارس وحتى 5 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يقام فى اليوم الأول 2 مارس مسابقة كأس الرئيس، وفى اليوم الثاني 3 مارس مسابقة الجائز الكبري، وفى اليوم الرابع والخامس 4، 5 مارس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

وأكد حسنى مشاركة أكثر من 250 راميا ورامية فى تلك البطولت الكبرى من 8 دول هى (انجلترا، ايطاليا، السعودية، الامارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف).

وعبر حازم حسنى عن سعادته بنجاح مصر فى استضافة منافسات البطولة العربية وأيضا بطولة كأس العالم ( بندقية - مسدس ) وذلك من خلال إشادة كافة الوفود المشاركة والذى كان من بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الذى حرصا على التواجد وافتتاح البطولة.

وأعربا الثنائي الدولى عن مدى سعادتهم بحفاوة الاستقبال الى جانب الثقة الكبيرة لديهم فى إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر من خلال قدراتها الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية الدولية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.