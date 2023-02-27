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أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في  المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.  

خط الدفاع .. محمود علاء ، معاذ الحناوي ، مصطفى العش ،محمد جابر .

خط الوسط .. محمد " بازوكا " ، حميد ماو ، أحمد النادري ،  أحمد الشيخ .

الهجوم .. جابريل أوروك ، حازم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالى

حراسة المرمى .. عمرو حسام

خط الدفاع .. مصطفى ميدو ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوة ، علي فتحي .

خط الوسط .. رافاييل إياجوا ، بلال السيد ، عماد فتحي .

الهجوم .. أحمد خالد ، محمد حمدي زكي " جدو " ، حسام عرفات .

 

 

 

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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