شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. محمود علاء ، معاذ الحناوي ، مصطفى العش ،محمد جابر .

خط الوسط .. محمد " بازوكا " ، حميد ماو ، أحمد النادري ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جابريل أوروك ، حازم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالى

حراسة المرمى .. عمرو حسام

خط الدفاع .. مصطفى ميدو ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوة ، علي فتحي .

خط الوسط .. رافاييل إياجوا ، بلال السيد ، عماد فتحي .

الهجوم .. أحمد خالد ، محمد حمدي زكي " جدو " ، حسام عرفات .