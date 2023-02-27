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شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يزور معسكر منتخب تونس للشباب قبل مواجهة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وحث معلول اللاعبين على الفوز في مباراة اليوم وذلك من أجل فرصة التأهل إلى دور الثمانية، والاستمرار في البطولة.
وكانت بعثة منتخب تونس للشباب غادرت مدينة الإسكندرية متوجهة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقرر لها اليوم الإثنين، حيث تقام على استاد القاهرة الدولى.
وكان تعادل منتخب تونس للشباب مع نظيره بنين سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.
ويحتل منتخب تونس المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام غامبيا و تعادل في الجولة الثانية أمام بنين .