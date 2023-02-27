شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يزور معسكر منتخب تونس للشباب قبل مواجهة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي على زيارة معسكر منتخب تونس للشباب في مقر إقامته بالقاهرة اليوم الاثنين، قبل مواجهة منتخب زامبيا مساء اليوم فى ختام الدور التمهيدي من بطولة كأس الامم الافريقية تحت 20 عاما.

وحث معلول اللاعبين على الفوز في مباراة اليوم وذلك من أجل فرصة التأهل إلى دور الثمانية، والاستمرار في البطولة.

وكانت بعثة منتخب تونس للشباب غادرت مدينة الإسكندرية متوجهة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقرر لها اليوم الإثنين، حيث تقام على استاد القاهرة الدولى.

وكان تعادل منتخب تونس للشباب مع نظيره بنين سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ويحتل منتخب تونس المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام غامبيا و تعادل في الجولة الثانية أمام بنين .