الامارات | مصائب برشلونة لا تأتي فرادى.. ليفاندوفيسكي يغيب عن "الكلاسيكو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأن المصائب لا تأتي فرادى، تعرض برشلونة إلى ضربة قوية بإصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في وقت تلقى الفريق الكاتالوني هزيمة غير متوقعة أمام ألميريا بهدف دون مقابل في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن إصابة ليفاندوفسكي رسمياً، وقال في بيان عبر حسابه في "تويتر": "يعاني ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى وعودته تعتمد على تعافيه".

من جهتها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاً عن برنامج "الشيرنغيتو" الشهير بأن ليفاندوفسكي سيغيب عن لقاء "الكلاسيكو" أمام ضيفه ريال مدريد، الخميس المقبل (الساعة 12:00 ليلاً بتوقيت الإمارات)، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، مشيرة إلى أن مدة غياب المهاجم البولندي تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً.

وفرّط برشلونة في توسيع الفارق بينه وريال مدريد إلى 10 نقاط خصوصاً بعد تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو 1-1، بل وتقلص الفارق مع الريال إلى 7 نقاط.