الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مصائب برشلونة لا تأتي فرادى.. ليفاندوفيسكي يغيب عن "الكلاسيكو"

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب لا تأتي فرادى.. ليفاندوفيسكي يغيب عن "الكلاسيكو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأن المصائب لا تأتي فرادى، تعرض برشلونة إلى ضربة قوية بإصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في وقت تلقى الفريق الكاتالوني هزيمة غير متوقعة أمام ألميريا بهدف دون مقابل في الجولة 23 من لكرة القدم.

وأعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن إصابة ليفاندوفسكي رسمياً، وقال في بيان عبر حسابه في "تويتر": "يعاني ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى وعودته تعتمد على تعافيه".

من جهتها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاً عن برنامج "الشيرنغيتو" الشهير بأن ليفاندوفسكي سيغيب عن لقاء "الكلاسيكو" أمام ضيفه ، الخميس المقبل (الساعة 12:00 ليلاً بتوقيت الإمارات)، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، مشيرة إلى أن مدة غياب المهاجم البولندي تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً.

وفرّط برشلونة في توسيع الفارق بينه وريال مدريد إلى 10 نقاط خصوصاً بعد تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو 1-1، بل وتقلص الفارق مع الريال إلى 7 نقاط.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا