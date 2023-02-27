الامارات | البريطاني موراي ينسحب من "تنس دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات "السوق الحرة دبي" لتنس الرجال، عن انسحاب البريطاني اندي موراي المتوج بطلاً في دبي عام 2017، من منافسات النسخة 31، المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى الرابع من مارس المقبل، ضمن سلسلة بطولات 500 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 2.9 مليون دولار

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات "سوق دبي الحرة" للتنس، صلاح تهلك: "يؤسفنا الإعلان عن انسحاب نجم التنس البريطاني اندي موراي من منافسات بطولة دبي في نسختها الحالية، حيث عاودته الإصابة المتكررة في منطقة الورك، ما أجبر اللاعب على مغادرة دبي، ونتمنى لأندي الشفاء العاجل، ورؤيته من جديد ينافس في ملاعب دبي".

وكان من المقرر وفق نتائج القرعة التي أجريت السبت الماضي، أن يواجه البريطاني اندي موراي المصنف 70 عالمياً يوم غدٍ الثلاثاء منافسه البولندي هوربرت هوركاش المصنف 11 على العالم، وذلك في ختام الدور الأول.