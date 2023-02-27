شكرا لقرائتكم خبر عن صالة وفندق سيتى كلوب شبين الكوم يستقبلان منتخبى مصر وأنجولا لسيدات كرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فندق سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم بعثة منتخبى مصر وأنجولا للسيدات في كرة اليد، قبل خوض مباراتين وديتين بين الفريقين خلال المباريات الدولية الودية بأجندة الأسبوع الدولى.

يأتي استقبال فندق سيتى كلوب للمنتخبين ضمن خطة التطوير التي تتبناها شركة سيتى كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، لتوفير فنادق إقامة على أعلى مستوى لإستضافة أبطال ولاعبى أندية سيتى كلوب في جميع اللعبات وفى مختلف محافظات الجمهورية، بجانب أيضا استضافة الوفود والمنتخبات الأخرى بداية من منتخب أنجولا الأول للسيدات في كرة اليد.











من جانبه، قال محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب أن الهدف من تأسيس فندق سيتى كلوب بشبين الكوم هو استكمال خطة الشركة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يليق بأبطال ولاعبى أندية سيتى كلوب في مختلف المحافظات بحيث يتم توفير فنادق إقامة على أعلى مستوى لهم بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج في مختلف اللعبات.

فيما أكد أيمن صلاح مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، على سعادته الكبيرة بإنشاء فندق سيتى كلوب بشبين الكوم لإستقبال المنتخبات الوطنية، مشيدا بشركة سيتى كلوب وسعيها المستمر لتذليل كافة العقبات أمام الفرق الرياضية وتوفير كل سبل الراحة للاعبين لتحقيق أفضل النتائج على كافة المستويات.

ووصلت منذ قليل إلى فندق سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم بعثة منتخب انجولا الأول للسيدات وكذلك منتخبنا الوطني المصرى الأول للسيدات لخوض المباراتين الوديتين .

و تقام المباراة الأولى بين منتخب مصر الوطنى و منتخب انجولا يوم 28 فبراير الجارى على الصالة المغطاة سيتى كلوب شبين الكوم و تقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم 4 مارس القادم على صالة سيتى كلوب شبين الكوم.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد، كلا من الكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن وليد ابو العطا المدرب العام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و كابتن ايمان مرجان المدير الادارى و دكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى و كابتن حازم حامد محلل اداء الفريق.