شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مباراتان فى بطولة الدورى، ومطالبة حمزة الجمل بتغيير لائحة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى إنهاء الأهلى إجراءات السفر لجنوب أفريقيا.

بيراميدز يواجه أسكو كارا فى توجو 8 مارس المقبل فى الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى ينهى إجراءات السفر لجنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهتى صن داونز والقطن

أنهى الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة لجنوب أفريقيا والكاميرن لمواجهة صن داونز المقرر لها 11 مارس المقبل فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ثم ملاقاة القطن فى الكاميرون ضمن الجولة الخامسة.

خضع هشام عادل لاعب فريق فيوتشر لفحوصات طبية أثبتت إصابته في القدم ليضطر اللاعب إلى وضع قدمه في الجبس ويتأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لفيوتشر برنامج تأهيل اللاعب ومدة غيابه في الساعات القادمة.

الإسماعيلى يفتح خطوط اتصال مع وكلاء الأجانب الهاربين لحل الأزمات ودياً

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعبين الأجانب الهاربين من النادى لحل الأزمات بصورة ودية، تمهيداً لسحب شكواهم ضد القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولى الفيفا.

طالب حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى بضرورة تغيير لائحة فريق الكرة، بحيث تتضمن بنودا تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار فى جدول الدوري، بجانب وضع بنود تقضى بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيداً لعودة الانضباط والالتزام لصفوف الفريق الأصفر.

تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الاهلى والداخلية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة الترجي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.