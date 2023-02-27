شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية فتوح لمواجهة بيراميدز.. وتألق الونش وبلحاج وفتوح وشبانة فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الإثنين، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وشهد المران مشاركة فتوح فى جميع فقرات المران البدنية والفنية والتقسيمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد فى العضلة الخلفية.