شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية فتوح لمواجهة بيراميدز.. وتألق الونش وبلحاج وفتوح وشبانة فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الإثنين، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.
وشهد المران مشاركة فتوح فى جميع فقرات المران البدنية والفنية والتقسيمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد فى العضلة الخلفية.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت منافسة بين اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وظهر الرباعي محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بصورة جيدة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.