شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة للاطمئنان على الونش قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي الونش، على هامش مران اليوم، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

واطمأن المدير الفني خلال الجلسة على حالة محمود حمدي "الونش" الطبية والفنية، قبل مباريات الفريق المقبلة في مسابقة الدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.