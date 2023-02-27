شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على غزل المحلة بهدف "جدو" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق أسوان على غزل المحلة بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمد حمدى ذكى "جدو" هدف التقدم لفريق أسوان بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 25 من كرة عرضية من زميله بلال السيد ليسديدها بمرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة في غياب تام من المدافعين .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق أسوان و أهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق محمد حمدى ذكى و حسام عرفات بينما لم يظهر لاعبى فريق غزل المحلة بالمستوى الجيد و عدم وجود هجمات للفريق المحلاوى .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. محمود علاء ، معاذ الحناوي ، مصطفى العش ،محمد جابر .

خط الوسط .. محمد " بازوكا " ، حميد ماو ، أحمد النادري ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جابريل أوروك ، حازم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالى

حراسة المرمى .. عمرو حسام

خط الدفاع .. مصطفى ميدو ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوة ، علي فتحي .

خط الوسط .. رافاييل إياجوا ، بلال السيد ، عماد فتحي .

الهجوم .. أحمد خالد ، محمد حمدي زكي " جدو " ، حسام عرفات .