شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل خفيف لأساسيى الزمالك أمام الترجى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة الترجي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ووضع الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين الأساسيين خلال مران اليوم، بعد المشاركة في مباراة الترجي التونسي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجهز فيريرا اللاعبين البدلاء الذين شاركوا فى مواجهة الترجي التونسى من أجل الاعتماد علي بعضهم بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز، التي ستجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويرغب فيريرا فى إجراء بعض التعديلات على التشكيل خلال مواجهة بيراميدز، خاصة أن التشكيل الذى بدأ به لقاء الترجي التونسى لم يكن الأفضل، لاسيما أن المدير الفنى يدرس الدفع بالعناصر الجديدة التى تم قيدها ومنحها فرصة المشاركة أمام الترجي، وهم أحمد بلحاج وناصر منسى، ومن المنتظر أن يعتمد عليهم فى لقاء بيراميدز بالدورى، لتطوير الأداء.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.