شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشاطئية يتابع دوري الدرجة الثانية والثالثة لاختيار عناصر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي مباريات دوري الدرجة الثانية والثالثة، من أجل اختيار بعض العناصر التى تصلح لتدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدربًا لحراس المرمى، محمد منجي المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.