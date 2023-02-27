كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات أمم أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، والمقرر إقامتها فى يناير المقبل بكوت ديفوار، فى الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام مالاوى

حدد الكاف 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب مالاوي باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساءً.

موعد مباراة العودة بين منتخب مصر ومالاوى

تقام مباراة الإياب فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى الثالثة عصر يوم 28 من شهر مارس المقبل، على أن تكون فى نهار شهر رمضان المبارك.

موقف منتخب مصر بالمجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

إثيوبيا .. 3 نقاط .

مالاوى ..3 نقاط .

غينيا .. 3 نقاط

مصر .. 3 نقاط.