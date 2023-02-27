شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم فريق السلة بالثنائى طومسون وأوموت استعدادًا لبطولة «BAL» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، أنه تم الاتفاق على ضم الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادى، خلال مشاركته فى بطولة أفريقيا «BAL».

وجاء النادي الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق كاب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة الأهلي يوم 26 أبريل المقبل، وتنتهي يوم 6 مايو، وتقام في مصر، على أن تقام النهائيات 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوجستي بوش وضع برنامج إعداد، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.